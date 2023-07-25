'Уничтожат все нашествие муравьев': садоводы назвали лучший способ избавиться от насекомых без химии

Муравьи могут быть в определенной степени полезны для сада. Поскольку они являются хищниками, они охотятся на других насекомых, живущих на газонах и способствующих опылению при поиске пищи.

Однако эти вредители любят строить гнезда вокруг корневой системы растений, что может приостановить рост и сделать растения более уязвимыми к болезням. Опытные садоводы имеют свои советы по поводу того, как избавиться от насекомых без агрессивной химии.

Самым известным естественным способом уничтожения муравьёв является использование кипятка. Найдите как можно больше входов в муравьиное гнездо и залейте внутрь кипящую воду.

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Средство для мытья посуды и подсолнечного масла имеет достаточно высокий процент успеха. Вещества впитываются в экзоскелеты муравьев и мгновенно их давят. Чтобы использовать этот метод, смешайте половину чайной ложки моющего средства с 1,5 чайными ложками растительного масла и добавьте воды.

Когда смесь будет готова, налейте немного в бутылку с распылителем, чтобы позаботиться о кладках вне гнезда, а затем вылейте остальное непосредственно в гнездо.

Еще одним вариантом является пищевая сода и сахар привлекут вредителей, поскольку муравьи любят сладкое. Насекомые съедят часть, а остальные отнесут обратно в гнездо для королевы. Вскоре после того, как они съедят сладкую пасту, королева и другие муравьи начнут погибать от соды.

Чтобы сделать средство, смешайте пищевую соду с сахаром, пока она не превратится в пасту, а затем уложите небольшие количества пасты вокруг входов в муравьиные гнезда.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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