'Знищать всю навалу мурах': садівники назвали найкращий спосіб позбутись комах без хімії

Мурахи можуть бути певною мірою корисними для саду. Оскільки вони є хижаками, вони полюють на інших комах, які живуть на газонах і можуть сприяти запиленню під час пошуку їжі.

Однак ці шкідники люблять будувати гнізда навколо кореневої системи рослин, що може призупинити ріст і зробити рослини більш вразливими до хвороб. Досвідчені садівники мають свої поради щодо того, як позбутися комах без агресивної хімії.

Найвідомішим природним способом знищення мурах є використання окропу. Знайдіть якомога більше входів у мурашине гніздо і залийте всередину воду, що кипить.

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Засіб для миття посуду та олія має досить високий відсоток успіху. Речовини вбираються в екзоскелети мурах і миттєво їх душать. Щоб використати цей метод, змішайте половину чайної ложки миючого засобу з півтори чайними ложками рослинної олії та додайте води.

Коли суміш буде готова, налийте трохи в пляшку з розпилювачем, щоб подбати про мурах поза гніздом, а потім вилийте решту безпосередньо в гніздо.

Ще одним варіантом є харчова сода і цукор привернуть шкідників, оскільки мурахи люблять солодке. Комахи з’їдять частину, а решту віднесуть назад у гніздо для королеви. Невдовзі після того, як вони з’їдять солодку пасту, королева та інші мурахи почнуть гинути від харчової соди.

Щоб зробити засіб, змішайте харчову соду з цукром, поки вона не перетвориться на пасту, а потім покладіть невеликі кількості пасти навколо входів у мурашині гнізда.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

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