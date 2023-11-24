Як швидко заснути: ефективні поради

Якісний та спокійний нічний сон неабияк важливий для здоров'я людини. Дізнайтеся про важливі поради та методи, які допоможуть вам налагодити здоровий режим сну та покращити загальне самопочуття.

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UAportal з'ясував, що, створивши стабільний графік сну та запровадивши розслаблюючі ритуали, ви зможете підвищити шанси на досягнення якісного, оздоровчого сну.

Встановіть регулярний графік сну

Дотримання постійного графіка сну є важливим для здоров'я. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Це допомагає регулювати внутрішній годинник організму і сприяє покращенню якості сну.

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Розслабтесь перед сном

Спокійна атмосфера перед сном може дати сигнал вашому організму, що настав час розслабитися і підготуватися до сну. Займіться діяльністю, яка сприяє розслабленню, наприклад, почитайте книгу, прийміть теплу ванну, попрактикуйте глибоке дихання або медитацію чи послухайте заспокійливу музику.

Створіть середовище, сприятливе для сну

Середовище, в якому ви спите, відіграє вирішальну роль у якості сну. Переконайтеся, що у спальні прохолодно, темно і тихо, оскільки ці умови сприяють хорошому засинанню.

Обмежте вживання стимуляторів та алкоголю

Стимулятори, такі як кофеїн і нікотин, можуть заважати сну. Уникайте вживання цих речовин, оскільки вони можуть ускладнити засинання. Хоч алкоголь і викликає сонливість, але він може порушити пізні стадії сну, що призведе до частих пробуджень протягом ночі.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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