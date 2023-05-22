Як Джейсон Стетхем став світовою знаменитістю

UAportal підготував статтю про те, як Джейсон Стетхем просувався у шоубізнесі. У статті розглядаються різні фактори, що сприяли його успіху, та аналізується його вплив на індустрію розваг, починаючи з його раннього старту в індустрії та закінчуючи його нинішнім статусом одного з найгучніших імен у Голлівуді.

Рання кар'єра

Джейсон Стетхем народився 26 липня 1967 року у Ширбруку, Дербішир, Англія. Він розпочав свою кар'єру як професійний водолаз, а згодом працював моделлю. Наприкінці 1990-х років він уперше потрапив в індустрію розваг, знявшись у музичних кліпах для гуртів The Shamen та Erasure. Він також працював вуличним торговцем та продавцем на чорному ринку, що згодом надихнуло його на роль у фільмі "Снетч".

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Проривна роль

У 2002 році Стетхем отримав свою проривну роль у фільмі "Перевізник", яка привела його до успіху як зірка бойовиків. Надалі він знявся у кількох гучних бойовиках, включаючи "Адреналін", серію "Нестримні" та франшизу "Форсаж". Його виступи у цих фільмах зміцнили його становище провідної зірки бойовиків у Голлівуді.

Виборчі ролі

Незважаючи на свій успіх як зірку бойовиків, Стетхем вибірково підходить до вибору ролей, часто обираючи проєкти, які демонструють його акторський діапазон. Він знявся у драматичному фільмі "Паркер" та кримінальному трилері "Пограбування на Бейкер-трит", які отримали схвалення критиків. Він також зіграв головну роль у комедійному фільмі "Шпигун", який продемонстрував його здатність чудово грати комедійні ролі.

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Визнання критиків

Виступи Стетхема принесли йому визнання критиків та визнання в індустрії розваг. Він отримав номінацію на премію Гільдії кіноакторів за виконання ролі у фільмі "Пограбування на Бейкер-тріт". Крім того, у 2019 році його було нагороджено престижним Орденом Британської імперії за заслуги у драматургії.

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