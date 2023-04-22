Як зберігати речі, якщо немає шафи і економити простфр: прості поради
UAportal підготував список стратегій, які допоможуть зберігати речі без шафи. Ці поради прості у застосуванні та дозволять максимально ефективно використовувати наявний простір.
Використовуйте підвісні органайзери
Підвісні органайзери – чудовий спосіб максимально використовувати вертикальний простір. Вони бувають різних розмірів і різних матеріалів, тому ви можете вибрати той, який відповідає вимогам.
Можна використовувати їх для зберігання будь-чого – від взуття до одягу та аксесуарів. Наприклад, ви можете розмістити в підвісному органайзері з кишенями прикраси, шкарпетки та спідню білизну. Також можна використовувати органайзер із великими відділеннями для зберігання взуття чи речей.
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Використовуйте систему зберігання під ліжком
Зберігання під ліжком – чудовий спосіб зберігати речі, не займаючи зайвого місця у кімнаті. Для зберігання одягу, взуття та сезонних речей можна використовувати пластикові контейнери, пакети або навіть вбудовані ящики. Використання системи зберігання під ліжком також допоможе зберегти чистоту та порядок у кімнаті.
Використовуйте коробки для зберігання
Коробки для зберігання необхідні для того, щоб зберегти порядок і позбутися бардаку. Вони бувають різних форм і розмірів, тому вибрати підходящий варіант не складе труднощів. Ви можете використовувати їх для зберігання будь-чого – від книг до одягу та сезонних речей.
Наприклад, у коробці для зберігання можна розмістити зимовий одяг на час літніх місяців. Також можна використовувати скриньку для зберігання дитячих іграшок або приладдя для хобі.
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