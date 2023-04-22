Как хранить вещи, если нет шкафа и экономить пространство: простые советы

UAportal подготовил список стратегий, которые помогут хранить вещи без шкафа. Эти советы просты в применении и позволят максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

Используйте подвесные органайзеры

Подвесные органайзеры – отличный способ максимально использовать вертикальное пространство. Они бывают разных размеров и из разных материалов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует требованиям.

Можно использовать их для хранения чего угодно – от обуви до одежды и аксессуаров. Например, вы можете разместить в подвесном органайзере с карманами украшения, носки и нижнее белье. Также можно использовать органайзер с большими отделениями для хранения обуви или вещей.

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Используйте систему хранения под кроватью

Хранение под кроватью – отличный способ хранить вещи, не занимая лишнего места в комнате. Для хранения одежды, обуви или сезонных вещей можно использовать пластиковые контейнеры, пакеты или даже встроенные ящики. Использование системы хранения под кроватью также поможет сохранить чистоту и порядок в комнате.

Используйте коробки для хранения

Коробки для хранения необходимы для того, чтобы сохранить порядок и избавиться от бардака. Они бывают разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Вы можете использовать их для хранения чего угодно – от книг до одежды и сезонных вещей.

Например, в коробке для хранения можно разместить зимнюю одежду на время летних месяцев. Также можно использовать ящик для хранения детских игрушек или принадлежностей для хобби.

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