Як ідеально підібрати колір тонального крему: Дієві поради

Коли справа доходить до вибору ідеального кольору тонального крему, важливого визначити підтон шкіри. UAportal розповідає про лайфхаки для легкого і точного вибору тонального засобу.

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Як визначити підтон шкіри

При виборі кольору тонального крему дуже важливо спочатку визначити підтон. Погляньте на вени на зап'ясті – холодний підтон має синій колір, теплий – зелений, а мікс - нейтральний відтінок.

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Тест на лінії підборіддя

Щоб досягти точного підбору кольору, важливо протестувати відтінок тонального крему саме на лінії підборіддя. Кисть або зап'ястя не підійдуть, бо швидше за все вони мають інший колір, ніж ваше обличчя. Нанесіть невелику кількість тонального засобу на лінію підборіддя, ретельно розтушувавши його.

Враховуйте освітлення

Освітлення відіграє важливу роль у тому, як виглядають кольори тонального крему. Тому бажано протестувати обраний відтінок при різному освітленні - природному, денному та штучному.

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