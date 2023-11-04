Як позбутися павуків у будинку: дієві поради

Позбутися від павуків у будинку можна досить просто, якщо дотримуватися кількох рекомендацій. UAportal підібрав кілька порад, які допоможуть справитися з цією проблемою без використання шкідливих хімічних речовин.

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Зберігайте чистоту

Регулярно прибирайте павутину і пил у вашому домі, оскільки павуки використовують павутину для ловлі здобичі. Залишайте кухню та інші ділянки, де зберігається їжа, в чистоті та порядку.

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Використовуйте дверні ущільнювачі

Встановіть ущільнювачі на дверях і вікнах, щоб запобігти проникненню павуків та інших комах.

Збільшіть освітлення

Павуки зазвичай віддають перевагу темним місцям. Тому тримайте будинок освітленим і уникайте довгих періодів повної темряви.

Перевірте рослини

Павуки можуть ховатися в горщиках із рослинами. Періодично перевіряйте їх на наявність павутин і павуків.

Застосовуйте нейтральні засоби

Якщо необхідно, використовуйте нейтральні спреї для павуків.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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