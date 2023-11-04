Как избавиться от пауков в доме: действенные советы

Избавиться от пауков в доме можно достаточно просто, если придерживаться нескольких рекомендаций. UAportal подобрал несколько советов, которые помогут справиться с этой проблемой без использования вредных химических веществ.

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Соблюдайте чистоту

Регулярно убирайте паутину и пыль в вашем доме, поскольку пауки используют паутину для ловли добычи. Оставляйте кухню и другие участки, где хранится пища, в чистоте и порядке.

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Используйте дверные уплотнители

Установите уплотнители на дверях и окнах, чтобы предотвратить проникновение пауков и других насекомых.

Увеличьте освещение

Пауки обычно предпочитают темные места. Поэтому держите дом освещенным и избегайте долгих периодов полной тьмы.

Проверьте растения

Пауки могут прятаться в горшках с растениями. Периодически проверяйте их на наличие паутин и пауков.

Используйте нейтральные средства

При необходимости используйте нейтральные спреи для пауков.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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