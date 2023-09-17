Как отпугнуть пауков из дома: поможет одно растение

Пауки всегда ассоциируются с неприятностью для многих людей, и даже если вы не страдаете арахнофобией, они не делают ваш дом более комфортным. Оказывается, есть довольно простой и естественный способ избавиться от пауков из вашего помещения – используйте аромат мяты.

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Пауки не переносят запахи, такие как уксус, каштаны, апельсины и другие цитрусовые, а также лесные орехи, сообщает Ukr.Media. Однако эффективнее всего отпугивает пауков аромат мяты. Это растение также неприятно для мышей и комаров, что делает его идеальным выбором для сохранения вашего дома от непрошеных гостей.

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Вам понадобится всего лишь горшок с мятой, чтобы отпугнуть пауков. Разместите одну-две мяты в каждом помещении вашего дома, и вы заметите, что пауки больше не приедут к вам.

Есть много разных видов мяты, которые можно использовать. Имбирная мята считается одной из самых декоративных, с желтым рисунком на ее зеленых листьях и сиренево-розовыми цветочками летом. Карамельная мята устойчива к болезням и хорошо растет на разных почвах, из нее можно приготовить ароматный чай. Шоколадная мята предоставит новые вкусовые нотки вашим блюдам и напиткам.

Есть также яблочная мята, которую можно использовать для выпечки и блюд из рыбы, добавляя мягкую кислинку. Наконец, апельсиновая мята предназначена для любителей цитрусовых и совершенно непереносима для пауков.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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