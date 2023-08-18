Як позбутися переїдання: три лайфхаки для подолання залежності від їжі

Переїдання – це поширена проблема багатьох людей, які не вміють вчасно зупинитися. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть відновити контроль над своїми харчовими звичками.

Контроль порцій

Замість того, щоб бездумно з'їдати великий пакет чипсів або коробку печива, смакуйте страву невеличкими порціями. Окрім цього, використовуйте менші тарілки та миски, щоб створити ілюзію того, що ви з'їли більше, ніж насправді.

Усвідомлене харчування

Стежте за своїми відчуттям і смаком куштуючи кожен шматочок їжі. Не поспішаючи, насолоджуйтеся стравою, повільно пережовуючи й повністю відчуваючи її смак і текстуру. Відтак ви точно не пропустите сигналів голоду й ситості організму, що дозволить зупинятися вчасно й не переїдати.

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Відволікання

Якщо ви постійно тягнетеся до легких і шкідливих перекусів від нудьги або за звичкою, шукайте альтернативні заняття, щоб відволіктися. Наприклад, знайдіть нове хобі, вийдіть на прогулянку, читайте книги або проводьте час з друзями.

Раніше, UaPortal поділився, як обманюють супермаркети.

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