Как избавиться от переедания: три лайфхака для преодоления зависимости от еды

Переедание – это распространенная проблема многих людей, не умеющих вовремя остановиться. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут восстановить контроль над своими пищевыми привычками.

Контроль порций

Вместо того чтобы бездумно съедать большой пакет чипсов или коробку печенья, смакуйте блюдо небольшими порциями. Кроме того, используйте меньшие тарелки и миски, чтобы создать иллюзию того, что вы съели больше, чем на самом деле.

Осознанное питание

Следите за своими ощущениями и вкусом вкушая каждый кусочек пищи. Не торопясь, наслаждайтесь блюдом, медленно пережевывая и полностью чувствуя его вкус и текстуру. Следовательно, вы точно не пропустите сигналов голода и сытости организма, что позволит останавливаться вовремя и не переедать.

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Отвлечение

Если вы постоянно тянетесь к легким и вредным перекусам от скуки или по привычке, ищите альтернативные занятия, чтобы отвлечься. К примеру, найдите новое хобби, выйдите на прогулку, читайте книги или проводите время с друзьями.

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