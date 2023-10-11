Як позбутися пожовтіння нігтів: поради експертів

UAportal підготував цінні поради, які допоможуть боротися з пожовтінням нігтів і відновити їхню природну красу. Розглянемо, як ефективно запобігти та усунути жовтизну нігтів, сприяючи їхньому здоровому та яскравому вигляду.

Належна гігієна нігтів

Правильна гігієна нігтів має вирішальне значення для запобігання та позбавлення від пожовтіння нігтів. Регулярне обрізання та підпилювання допоможе підтримувати їх у чистоті та запобігати можливим інфекціям.

Уникнення тривалого використання лаку для нігтів

Надмірне використання лаку для нігтів може призвести до пожовтіння нігтів. Це пов'язано з тим, що пігменти та хімічні речовини, присутні в лаках для нігтів, з часом можуть викликати зміну кольору.

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Зволоження нігтів

Сухі та ламкі нігті більш схильні до пожовтіння. Щоб зберегти нігті добре зволоженими і здоровими, слід регулярно наносити на нігті та кутикулу зволожуючий лосьйон або олію.

Лимонний сік

Лимонний сік – це натуральний засіб, який може допомогти видалити плями і пожовтіння з нігтів. Потрібно вичавити свіжий лимонний сік у миску і занурити в нього нігті на кілька хвилин.

Професійна допомога

Якщо пожовтіння нігтів не зникає, можливо, варто проконсультуватися з дерматологом або майстром манікюру. Вони можуть поставити правильний діагноз і порекомендувати будь-які необхідні методи лікування, які допоможуть вирішити проблему.

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