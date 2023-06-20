Як легко та швидко освіжити одяг із секонд-хенду: чим прибрати неприємний запах

Багато людей люблять купувати вживаний одяг, чи то в магазинах секонд-хенду, чи на онлайн-майданчиках. Це не тільки економічно вигідний варіант, а й можливість знайти унікальні речі, що виділяються на тлі основної моди.

Однак однією з найпоширеніших проблем, що виникають із вживаним одягом, є наявність стійкого запаху. UAportal підготував поради, як позбутися неприємного запаху.

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Розчин оцту

Оцет є універсальним побутовим інгредієнтом, який часто використовується в різних засобах для чищення. Щоб впоратися із запахом формальдегіду, вам знадобиться 100 мл оцту, 10 л гарячої води та 50 г харчової соди.

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Розчиніть оцет та харчову соду у гарячій воді, а потім замочіть одяг у цьому розчині приблизно на 8 годин або на ніч, залежно від інтенсивності запаху. Після закінчення зазначеного часу ретельно прополощіть одяг і випрати його як завжди. Цей простий, але ефективний метод позбавить вас необхідності прати одяг кілька разів.

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Замочування в нашатирному спирті

Ще одне ефективне рішення для боротьби із формальдегідними запахами – нашатирний спирт. Приготуйте суміш з 10 літрів 5% нашатирного спирту і 5 літрів гарячої води. Замочіть натуральні тканини на 1:00, а синтетичні тканини – на 6:00.

Дуже важливо не змішувати різні тканини та кольори під час процесу. Після замочування дістаньте одяг, прополощіть його у звичайній воді і залиште сушитися під сонячним промінням. Нарешті, випрати одяг, використовуючи відданий вами метод.

Раніше UAportal писав про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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