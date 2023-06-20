Как легко и быстро освежить одежду из секонд-хенда: чем убрать неприятный запах

Многие люди любят покупать подержанную одежду, будь то в магазинах секонд-хенда или на онлайн-площадках. Это не только экономически выгодный вариант, но и возможность найти уникальные вещи, которые выделяются на фоне основной моды.

Однако одной из распространенных проблем, возникающих с подержанной одеждой, является наличие стойкого запаха. UAportal подготовил советы, как избавиться от неприятного запаха.

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Раствор уксуса

Уксус является универсальным бытовым ингредиентом, который часто используется в различных чистящих средствах. Чтобы справиться с запахом формальдегида, вам понадобится 100 мл уксуса, 10 л горячей воды и 50 г пищевой соды.

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Растворите уксус и пищевую соду в горячей воде, а затем замочите одежду в этом растворе примерно на 8 часов или на ночь, в зависимости от интенсивности запаха. По истечении указанного времени тщательно прополощите одежду и постирайте ее как обычно. Этот простой, но эффективный метод избавит вас от необходимости стирать одежду несколько раз.

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Замачивание в нашатырном спирте

Еще одно эффективное решение для борьбы с формальдегидными запахами – нашатырный спирт. Приготовьте смесь из 10 литров 5%-ного нашатырного спирта и 5 литров горячей воды. Замочите натуральные ткани на 1 час, а синтетические ткани – на 6 часов.

Очень важно не смешивать различные ткани и цвета во время процесса. После замачивания достаньте одежду, прополощите ее в обычной воде и оставьте сушиться под солнечными лучами. Наконец, постирайте одежду, используя предпочитаемый вами метод.

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