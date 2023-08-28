Як легко зробити підошву неслизькою: три дієві поради, які допоможуть завжди бути впевненим на ногах

Іноді елегантне й комфортне взуття може бути дуже слизьким на підлозі та сходинках. UAportal розповів про 3 прості та ефективні способи покращити зчеплення взуття з поверхнею та мінімізувати ризик неприємних падінь.

Використовуйте наждачний папір

Спершу слід визначити ділянки взуття, які потребують більшого зчеплення, наприклад, підошви або п'яти. Потім акуратно розтираючи наждачним папером ці місця вперед-назад, ви створите нерівну поверхню, яка забезпечить краще зчеплення й зменшить ймовірність посковзнутися. Одначе будьте обережними, щоб не пошкодити матеріал взуття.

Нанесіть лак для волосся

Невелику кількість лаку можна розпилити на підошву взуття й дати йому час висохнути протягом декількох хвилин. Відтак ви створите тимчасове зчеплення з підлогою. Пам’ятайте, що цей метод може підійти не для всіх типів взуття, особливо з делікатних матеріалів.

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Використовуйте спеціальні фіксатори

Для довготривалого рішення, використовуйте фіксатори для взуття. Ці клейкі накладки можна прикріпити до підошви. Вони бувають різних форм і розмірів, тому ви зможете вибрати ті, які найкраще підходять.

Просто відклейте підкладку й приклейте їх до потрібних ділянок. Цей спосіб особливо корисний також для любителів активного відпочинку.

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