Как легко сделать подошву нескользкой: три действенных совета, которые помогут всегда быть уверенным на ногах

Иногда элегантная и комфортная обувь может быть очень скользкой на полу и ступеньках. UAportal рассказал о 3 простых и эффективных способах улучшить сцепление обуви с поверхностью и минимизировать риск неприятных падений.

Используйте наждачную бумагу

Сначала следует определить участки обуви, требующие большего сцепления, например подошвы или пятки. Затем аккуратно растирая наждачной бумагой эти места вперед-назад, вы создадите неровную поверхность, которая обеспечит лучшее сцепление и снизит вероятность поскользнуться. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить материал обуви.

Нанесите лак для волос

Небольшое количество лака можно распылить на подошву обуви и дать ему время высохнуть в течение нескольких минут. Следовательно, вы создадите временное сцепление с полом. Помните, что этот метод может подойти не для всех типов обуви, особенно из деликатных материалов.

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Используйте специальные фиксаторы

Для длительного решения используйте фиксаторы для обуви. Эти клейкие накладки можно прикрепить к подошве. Они бывают разных форм и размеров, поэтому вы сможете выбрать те, которые лучше всего подходят.

Просто отклейте подложку и приклейте их к нужным участкам. Этот способ особенно полезен для любителей активного отдыха.

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