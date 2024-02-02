Як легко видалити плями від праски з тканини: Три корисні лайфхаки

UAportal підготував винахідливі методи з використанням звичайних побутових предметів, які допоможуть видалити плями від праски з тканини. Зокрема, вам знадобляться засоби, що є на вашій кухні.

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Оцет і сіль

Зробіть суміш, з'єднавши рівні частини білого оцту і солі, потім нанесіть її на пляму від праски і залишити на 20-30 хвилин. Після того, як засіб подіє, його можна стерти вологою ганчіркою. Абразивність солі в поєднанні з кислотністю оцту може ефективно видалити сліди праски з тканини.

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Лимонний сік і сонячне світло

Сліди від праски можна просочити лимонним соком, а потім покласти одяг під прямі сонячні промені. Після того, як ви залишите річ на сонці на кілька годин, пляма має посвітлішати. Після цього одяг можна випрати у звичайному режимі.

Перекис водню

Змочіть ганчірку перекисом водню і обережно нанесіть її на місце плями, щоб глибоко очистити обгорілі волокна. Важливо залишити на кілька хвилин, а потім промити холодною водою. Якщо потрібно, процес можна повторити, поки слід від праски не стане невидимим.

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