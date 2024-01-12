Як можна використовувати шампунь в побуті: 3 незвичайні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, як використовувати шампунь в побуті. Дізнайтеся про нетрадиційні способи його застосування та про те, які засоби він може замінити.

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Очищення поверхонь

Окрім миття посуду та прання, шампунь може слугувати багатоцільовим засобом для очищення поверхонь. Розчинивши невелику кількість засобу у воді, ви зможете протирати стільниці, поверхні у ванній кімнаті та салони автомобілів, залишаючи після себе свіжий аромат.

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Видалення плям і усунення неприємного запаху

Видалення плям і усунення неприємного запаху роблять шампунь напрочуд ефективним замінником прального порошку. Зокрема, шампунь можна змішати з водою і нанести безпосередньо на забруднену ділянку. Під час подорожей використання шампуню для прання стає зручним рішенням, коли під рукою немає традиційного миючого засобу.

Альтернатива милу для посуду

Використання шампуню як альтернативи милу для посуду може бути практичним, коли у вас закінчився звичайний запас. Його миючі властивості ефективно видаляють жир і бруд з посуду. Крім того, для пензликів для макіяжу суміш теплої води і невеликої кількості шампуню може бути ефективним способом видалення бруду і бактерій з ворсинок.

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