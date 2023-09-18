Як визначити зрілість капусти: основні критерії та правильний час для збору врожаю
Ви не знаєте, коли потрібно збирати капусту? UAportal підготував кілька порад, які допоможуть визначити її зрілість, а також розповів, як потрібно правильно зрізати качан.
Визначення часу дозрівання пізньої капусти
Слід пам’ятати, що час збору врожаю залежить від сорту капусти. Наприклад, ранню та середньостиглу – зазвичай збирають у червні та серпні відповідно. Для середньопізніх та пізніх сортів потрібно звернути увагу на вересень. Вони зазвичай дозрівають через 110-135 днів після проростання, що припадає приблизно на вересень або початок жовтня. До того ж пізні сорти треба збирати після інших, але до того, як температура повітря опуститься нижче, ніж -5 градусів за Цельсієм, тобто в жовтні-листопаді.
Ознаки стиглої капусти
- Качани повинні бути гладкими, блискучими й щільними на дотик.
- При легкому стисканні, зріла капуста видає характерний хрусткий звук.
- Верхні листки стиглої капусти зазвичай мають синюватий відтінок, а нижні – висихають і жовтіють.
Ці показники є сигналами про те, що потрібно вже збирати капусти. Однак дуже важливо дотримуватися правильної техніки.
Як збирати білокачанну та червонокачанну капусту
- Виберіть правильний час
Для збирання врожаю обирайте суху та ясну погоду.
- Техніка зрізання
Під час зрізання капусти, залиште приблизно 3 см качана та кілька листків.
- Догляд після збору врожаю
Після збору врожаю, дайте качанам висохнути в теплому й сухому приміщенні.
- Сортування
Якщо плануєте зберігати капусту протягом тривалого періоду, відбирайте тільки негнилі та неушкоджені качани. Капусту з дефектами можна відразу приготувати.
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