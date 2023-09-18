Как определить зрелость капусты: основные критерии и правильное время для сбора урожая
Вы не знаете когда нужно собирать капусту? UAportal подготовил несколько советов, которые помогут определить ее зрелость, а также рассказал, как нужно правильно срезать кочерыжку.
Определение времени созревания поздней капусты
Следует помнить, что время сбора урожая зависит от сорта капусты. Например, раннюю и среднеспелую – обычно собирают в июне и августе соответственно. Для среднепоздних и поздних сортов следует обратить внимание на сентябрь. Они обычно созревают через 110-135 дней после прорастания, приходящегося примерно на сентябрь или начало октября. К тому же поздние сорта надо собирать после других, но до того, как температура воздуха опустится ниже -5 градусов по Цельсию, то есть в октябре-ноябре.
Признаки спелой капусты
- Початки должны быть гладкими, блестящими и плотными на ощупь.
- При легком сжатии, зрелая капуста издает характерный хрустящий звук.
- Верхние листья спелой капусты обычно имеют синеватый оттенок, а нижние – высыхают и желтеют.
Эти характеристики являются сигналами о том, что необходимо уже собирать капусты. Однако очень важно соблюдать правильную технику.
Как собирать белокочанную и краснокочанную капусту
- Выберите правильное время
Для уборки урожая выбирайте сухую и ясную погоду.
- Техника срезки
Во время срезки капусты оставьте примерно 3 см кочана и несколько листьев.
- Уход после сбора урожая
После сбора урожая, дайте початкам высохнуть в теплом и сухом помещении.
- Сортировка
Если планируете хранить капусту в течение длительного периода, отбирайте только негнилые и неповрежденные початки. Капусту с дефектами можно сразу приготовить.
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