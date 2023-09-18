Как определить зрелость капусты: основные критерии и правильное время для сбора урожая

Вы не знаете когда нужно собирать капусту? UAportal подготовил несколько советов, которые помогут определить ее зрелость, а также рассказал, как нужно правильно срезать кочерыжку.

Определение времени созревания поздней капусты

Следует помнить, что время сбора урожая зависит от сорта капусты. Например, раннюю и среднеспелую – обычно собирают в июне и августе соответственно. Для среднепоздних и поздних сортов следует обратить внимание на сентябрь. Они обычно созревают через 110-135 дней после прорастания, приходящегося примерно на сентябрь или начало октября. К тому же поздние сорта надо собирать после других, но до того, как температура воздуха опустится ниже -5 градусов по Цельсию, то есть в октябре-ноябре.

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Признаки спелой капусты

Початки должны быть гладкими, блестящими и плотными на ощупь.

При легком сжатии, зрелая капуста издает характерный хрустящий звук.

Верхние листья спелой капусты обычно имеют синеватый оттенок, а нижние – высыхают и желтеют.

Эти характеристики являются сигналами о том, что необходимо уже собирать капусты. Однако очень важно соблюдать правильную технику.

Как собирать белокочанную и краснокочанную капусту

Выберите правильное время

Для уборки урожая выбирайте сухую и ясную погоду.

Техника срезки

Во время срезки капусты оставьте примерно 3 см кочана и несколько листьев.

Уход после сбора урожая

После сбора урожая, дайте початкам высохнуть в теплом и сухом помещении.

Сортировка

Если планируете хранить капусту в течение длительного периода, отбирайте только негнилые и неповрежденные початки. Капусту с дефектами можно сразу приготовить.

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