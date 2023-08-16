Як оживити пошкоджене волосся: поради від професіонала

UAportal зібрав ефективні методики, рекомендовані професіоналами для відновлення пошкодженого волосся. Незалежно від того, чи піддавалися волосся надмірному термічному укладанню, хімічній обробці або впливу навколишнього середовища, ці поради допоможуть оживити і омолодити локони волосся.

Спеціальний шампунь

Для відновлення пошкодженого волосся рекомендується використовувати м'який шампунь та кондиціонер спеціально розроблений для пошкодженого типу. Нанесіть шампунь на мокре волосся, масажними рухами утріть його в шкіру голови і ретельно змийте.

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Потім нанесіть кондиціонер, приділяючи особливу увагу кінчикам. Перед тим, як змити кондиціонер, його слід залишити на кілька хвилин. Це допоможе живити і зволожувати волосся, сприяючи його відновленню.

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Використовуйте захисний спрей

При відновленні пошкодженого волосся рекомендується обмежити використання термічних інструментів для укладання, таких як плойки, бігуді та фени. Надмірне нагрівання може ще більше погіршити стан та ускладнити процес відновлення.

При використанні інструментів для укладання слід наносити термозахисний спрей або сироватку, щоб мінімізувати пошкодження. Крім того, слід використовувати нижчі температури та уникати тривалого впливу тепла.

Кондиціювання процедур

Увімкнення масок для волосся або процедур глибокого живлення в щоденний догляд може допомогти у відновленні пошкодженого волосся. Ці процедури забезпечують інтенсивне зволоження та харчування, допомагаючи відновити його здоров'я та життєву силу.

Маску або засіб слід наносити на чисте вологе волосся і залишати на час, що рекомендується. Перед укладанням слід ретельно промити волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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