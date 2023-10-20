Як попрасувати м'ятий одяг без праски: корисні поради

Дізнайтеся про практичні способи прасування одягу без використання праски. UAportal розповість про креативні рішення, від пару до випрямляча для волосся, які допоможуть розгладити одяг і виглядати якнайкраще.

Пар у душі

Розвісьте одяг у ванній кімнаті під час прийняття гарячого душу, щоб використати пару для розгладження складок. Пара розтягує волокна тканини і видаляє легкі складки. Після душу розправте і розгладьте одяг, а потім дайте йому висохнути на повітрі, щоб він виглядав ідеально випрасуваним.

Відпарювач для одягу

Відпарювач для одягу – це ще один інструмент для прасування. Наповніть його водою, дайте йому нагрітися і повісьте зім'ятий одяг. Тримайте відпарювач біля тканини, не торкаючись її, дозволяючи парі проникати всередину. Повільно рухайте ним вгору-вниз, розгладжуючи складки.

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Метод розпилювача

Метод розпилювача – це швидкий спосіб усунення складок на одязі. Злегка збризніть одяг водою, струсіть і розтягніть тканину, а потім розгладьте її руками та дайте висохнути.

Випрямляч для волосся

Використання випрямляча для волосся може бути розумною альтернативою, якщо у вас немає доступу до праски. Переконайтеся, що вирівнювач налаштований на найнижчий рівень нагрівання, щоб не пошкодити тканину. Покладіть випрямляч на чистий, рівний рушник або тканину, щоб використовувати його як прасувальну дошку.

Пара з чайника

Якщо ви маєте справу з невеликими і легкими речами, використання пари з киплячого чайника може творити чудеса. Повісьте річ на вішалку і підвісьте її над парою, яку виробляє чайник. Це допоможе розгладити одяг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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