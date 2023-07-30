Як погладити одяг без використання праски: просто розпиліть цей засіб на речі

Знайома ситуація, коли ваш одяг раптово мнеться саме в той найбільш несприятливий момент. Але, на щастя, є простий лайфхак, який допоможе вам швидко впоратися з цією проблемою, і, що найголовніше, він базується на засобах, які є практично в кожному домі.

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Цей ефективний лайфхак розповів на своєму YouTube-каналі відомий блогер Константин Нечетов. Для цього потрібен звичайний розпилювач. Налийте в нього приблизно половину склянки чистої води і додайте стільки ж кондиціонеру для білизни або кольорового більш живого аромату. Потім добре струсіть розпилювач, щоб змішати рідину.

Тепер ретельно розпиліть цю змішану рідину на зім'яту сторону вашого одягу. При цьому обробіть обидві сторони тканини. Після того, як він висохне, ви будете приємно здивовані, оскільки будь-які заломи чи зморшки на тканині зникнуть, як магічним чином. . Тепер ви зможете завжди виглядати бездоганно навіть без праски.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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