Как погладить одежду без использования утюга: просто распылите это средство на вещи

Знакомая ситуация, когда ваша одежда внезапно мнется именно в тот самый неблагоприятный момент. Но, к счастью, есть простой лайфхак, который поможет вам быстро справиться с этой проблемой, и, самое главное, он базируется на средствах, которые есть практически в каждом доме.

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Этот эффективный лайфхак рассказал на своем YouTube -канале известный блоггер Константин Нечетов. Для этого нужен обычный распылитель. Налейте в него примерно половину стакана чистой воды и добавьте столько же бельевого кондиционера или цветного более живого аромата. Затем хорошо стряхните распылитель, чтобы смешать жидкость.

Теперь тщательно распылите эту смешанную жидкость на смятую сторону вашей одежды. При этом обработайте обе стороны ткани. После того, как он высохнет, вы будете приятно удивлены, поскольку любые изломы или морщины на ткани исчезнут, как магическим образом. . Теперь вы сможете всегда выглядеть безупречно даже без утюга.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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