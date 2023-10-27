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Лайфхаки

Як повторно використати дезодорант: практичні лайфхаки

Владислав Москаленко

Використання дезодоранту як освіжувача повітря

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть повторно використати дезодорант, щоб заощадити гроші та зменшити кількість відходів. Розповімо, як замінити аерозольні спреї, використати кришталеві дезодоранти та навіть застосувати спреї-стіки для прибирання.

Дезодорант-спрей 

Замість того, аби викинути застарілий дезодорант-спрей, його можна використати іншим чином. Він ідеально підійде для нейтралізації неприємного запаху на ногах.

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Просто нанесіть трохи дезодоранту на ноги, і вони будуть свіжими весь день. Ще один корисний спосіб використання старого дезодоранту-спрею – це використання його як охолоджувального спрею для обличчя або тіла в спекотну погоду.

Кристалічний дезодорант

Використайте його як освіжувач повітря. Покладіть дезодорант у шафу, шухляду або в іншому місці, де є неприємні запахи, щоб він міг нейтралізувати їх і залишити свіжий аромат. Такий спосіб чудово підходить, коли немає іншого освіжувача повітря під рукою.

Дезодорант-стік

Якщо маєте дезодорант-стік, не поспішайте його викидати, він може стати в пригоді у побуті. Наприклад, його можна використовувати для очищення брудних ділянок або запорошених поверхонь, як-от клавіатура комп'ютера або мобільний телефон. Просто протріть ці ділянки стіком і насолоджуйтеся чистотою. Такий спосіб заощадить час і не потребує додаткових витрат.

Нагадаємо, ми розповіли, якими натуральними засобами можна замінити дезодорант.

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