Как повторно использовать дезодорант: практичные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут повторно использовать дезодорант, чтобы сэкономить деньги и снизить количество отходов. Расскажем, как заменить аэрозольные спреи, использовать хрустальные дезодоранты и даже использовать спреи-стики для уборки.

Видео дня

Дезодорант-спрей

Вместо того чтобы выбросить устаревший дезодорант-спрей, его можно использовать иным образом. Он отлично подойдет для нейтрализации противного запаха на ногах.

Читайте также: Как избавиться от пятен от дезодоранта на вещах разных цветов: полезный лайфхак

Просто нанесите немного дезодоранта на ноги, и они будут свежими весь день. Еще один полезный способ использования старого дезодоранта-спрея – это использование его в качестве охлаждающего спрея для лица или тела в жаркую погоду.

Кристаллический дезодорант

Используйте его в качестве освежителя воздуха. Положите дезодорант в шкаф, ящик или в другом месте, где есть неприятные запахи, чтобы он мог их нейтрализовать и оставить свежий аромат. Такой способ отлично подходит, когда нет другого освежителя воздуха под рукой.

Дезодорант-стик

Если есть дезодорант-стик, не спешите его выбрасывать, он может пригодиться в быту. Например, его можно использовать для очистки грязных участков или пыльных поверхностей, таких как клавиатура компьютера или мобильный телефон. Просто протрите эти участки стиком и наслаждайтесь чистотой. Такой способ сэкономит время и не требует дополнительных затрат.

Напомним, мы рассказали, какими натуральными средствами можно заменить дезодорант.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!