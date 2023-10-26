Як правильно зберігати олію: поради експертів

Правильне зберігання олії має вирішальне значення для збереження її якості та смаку. UAportal зібрав цінні поради та підказки, які допоможуть забезпечити максимальний термін придатності та свіжість олії.

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Зберігайте в прохолодному і темному місці

Занадто висока температура може погіршити якість олії, тому важливо зберігати її подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла. Також слід уникати потрапляння вологи, оскільки вона може призвести до псування або погіршення якості олії.

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Використовуйте контейнери для зберігання

Рекомендується використовувати скляний або металевий контейнер, щоб захистити олію від сонячного світла. Крім того, переконайтеся, що контейнер щільно закривається кришкою, це допоможе запобігти окисленню і продовжити термін зберігання олії.

Використовуйте етикетки

Наклейте на контейнер для зберігання етикетку із зазначенням типу олії та дати купівлі або відкриття. Це допоможе відстежити свіжість і запобігти використанню простроченого або прогірклого продукту.

Зберігайте олії з різними смаками окремо

Рекомендується зберігати олії з різними смаками та ароматами окремо одна від одної. Це допоможе зберегти їхні відмінні характеристики. Неправильне зберігання може призвести до забруднення, зміни ароматів і погіршення якості.

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