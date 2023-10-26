Как правильно хранить масло: советы экспертов

Правильное хранение масла имеет решающее значение для сохранения его качества и вкуса. UAportal собрал ценные советы и подсказки, которые помогут обеспечить максимальный срок годности и свежесть растительного масла.

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Храните в прохладном и темном месте

Слишком высокая температура может ухудшить качество растительного масла, поэтому важно сохранять его подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Также следует избегать попадания влаги, поскольку она может привести к порче или ухудшению качества растительного масла.

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Используйте контейнеры для хранения

Рекомендуется использовать стеклянный или металлический контейнер для защиты масла от солнечного света. Кроме того, убедитесь, что контейнер плотно закрывается крышкой, это поможет предотвратить окисление и продлить срок хранения масла.

Используйте этикетки

Наклейте на контейнер для хранения этикетку с указанием типа масла и даты покупки или открытия. Это поможет отследить свежесть и предотвратить использование просроченного или прогорклого продукта.

Храните масла с разными вкусами отдельно

Рекомендуется хранить масла с разными вкусами и ароматами отдельно друг от друга. Это поможет сохранить их отличные характеристики. Неправильное хранение может привести к загрязнению, изменению ароматов и ухудшению качества.

Напомним, ранее мы рассказали, зачем подсолнечное масло наливать в раковину.

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