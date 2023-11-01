Як правильно прати чорні речі, щоб вони не втратили колір: корисні лайфхаки

UAportal розповість про ефективні поради, як прати чорні речі, щоб вони зберегли свій колір. Дотримуючись цих рекомендацій, можна продовжити термін служби такого одягу.

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Під час прання чорних речей важливо відокремлювати їх від світлих, щоб уникнути втрати кольору. Сортуйте білизну і групуйте речі, схожі за кольором, особливо чорний одяг. Це допоможе запобігти можливому перенесенню кольору під час прання і збереже інтенсивність чорного барвника.

Щоб захистити чорні речі від втрати кольору, рекомендується використовувати делікатний режим прання. Делікатне або ручне прання є ідеальним варіантом, оскільки вони з меншою ймовірністю пошкодять тканину і барвник. Крім того, періть чорні речі в холодній воді, щоб запобігти вицвітанню кольору. Гаряча вода може спричинити розтікання барвника, що призведе до менш яскравого чорного кольору.

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Вивертання чорних речей навиворіт перед пранням – простий, але ефективний спосіб зберегти колір. Таким чином, тканина є захищеною від прямого контакту з агресивними мийними засобами. Отже, це зменшує ймовірність вицвітання чорного барвника або перенесення кольору на інші речі. Також не забудьте закрити всі блискавки та застебнути ґудзики, щоб запобігти можливому витіканню кольору.

Вибір правильного прального засобу має вирішальне значення для збереження кольору чорного одягу. Обирайте м'який пральний засіб, спеціально розроблений для темних кольорів. Ці мийні засоби розроблені так, щоб мінімізувати вицвітання кольору. Не пошкодуйте часу, щоб прочитати етикетку прального засобу, щоб переконатися, що він підходить для темних речей.

Що стосується сушіння чорного одягу, то рекомендується сушити його на повітрі. Тепло від сушарки може призвести до швидшого вицвітання чорного барвника. Якщо ви використовуєте сушильну машину, виберіть низький рівень нагрівання, щоб мінімізувати вплив на колір. Крім того, уникайте пересушування, оскільки це може призвести до пошкодження тканини і потенційної втрати кольору.

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