Як правильно сушити волосся феном: п'ять корисних порад

UAportal підготував матеріал, який допоможе зробити правильну укладку волосся феном у домашніх умовах. Дотримуючись цих порад, можна досягти результатів, що відповідають салонним, не виходячи з дому.

Почніть із сушіння рушником

Перед початком сушіння феном переконайтеся, що волосся чисте і не містить надмірної вологи. Акуратно промокніть волосся рушником, щоб увібрати зайву воду, але уникайте сильного розтирання, оскільки це може призвести до розпушування.

Читайте також: Як прискорити зростання волосся: трихологи дали 5 дієвих порад

Нанесіть термозахисний засіб

Перед тим, як піддавати волосся впливу високої температури, важливо захистити його. Нанесіть термозахисний спрей або сироватку на вологе волосся, приділяючи особливу увагу середній частині та кінчикам. Це допоможе мінімізувати пошкодження та зберегти волосся здоровим.

Відео дня

Використовуйте якісні інструменти

Дуже важливо придбати якісний фен з кількома режимами нагрівання та швидкості. Крім того, для досягнення гладкого та блискучого вигляду можна використовувати круглу щітку. Вибирайте розмір щітки відповідно до довжини волосся та бажаного виду зачіски.

Читайте також: Як позбутися сивого волосся за допомогою розмарину

Розділіть волосся на проділи

Щоб полегшити процес сушіння феном і зробити його слухнянішим, розділіть волосся на секції. Почніть з верхньої частини волосся, а потім перейдіть до нижньої. Це забезпечить ретельне висихання кожного пасма.

Почніть з коріння

Почніть сушити волосся феном біля коріння, щоб створити об'єм і підняти волосся. Використовуйте круглу щітку, щоб відвести волосся від шкіри голови і направте насадку фена вниз. Рухайте щіткою і феном одночасно, просуваючись вниз волоссям.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!