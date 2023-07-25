Як правильно доглядати за лінолеумом, щоб був як новий: добірка корисних порад

Лінолеум, популярний матеріал для підлоги, може залишатися ніби новим при правильному догляді, і в цій статті UAportal підготував добірку цінних порад, які допоможуть досягти саме цього.

Регулярне прибирання та підмітання

Візьміть собі за звичку щодня підмітати підлогу, щоб видаляти пил і сміття. Використовуйте віник з м'якою щетиною, щоб не подряпати поверхню. Для прибирання обирайте pH-нейтральний засіб для миття підлоги, розведений у воді. Акуратно мийте підлогу шваброю і не забудьте після цього висушити її, щоб вода не просочилася у шви.

Уникайте абразивних інструментів і агресивних миючих засобів

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За будь-яку ціну слід уникати абразивних щіток або скребків, оскільки вони можуть подряпати і зіпсувати поверхню лінолеуму. Натомість обирайте м'які швабри та ганчірки з мікрофібри для дбайливого, але ефективного прибирання.

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Використовуйте засоби для захисту меблів

Щоб запобігти непотрібному пошкодженню лінолеуму, використовуйте захисні накладки під ніжки стільців, столів та інших важких меблів. Вони запобігають появі потертостей і подряпин при пересуванні меблів. Для цього добре підійдуть повстяні або гумові накладки.

Будьте обережні з гострими предметами

Лінолеум, хоч і міцний, але може бути вразливим до порізів і подряпин від гострих предметів. Будьте обережні при поводженні з ножами, ножицями або будь-якими іншими гострими інструментами поблизу підлогового покриття. Завжди використовуйте обробні дошки на кухні, щоб запобігти випадковим пошкодженням під час приготування їжі.

Нагадаємо, запобігти появі подряпин на підлозі простіше, ніж боротися з ними. Тому читайте наш матеріал, де ми розповідали про методи, які допоможуть захистити вашу підлогу.

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