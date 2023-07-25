Как правильно ухаживать за линолеумом, чтобы был как новый: подборка полезных советов

Линолеум, популярный напольный материал, может оставаться как будто новым при правильном уходе, и в этой статье UAportal подготовил подборку ценных советов, которые помогут достичь именно этого.

Регулярная уборка и подметка

Возьмите себе привычку ежедневно подметать пол, чтобы удалять пыль и мусор. Используйте веник с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность. Для уборки выбирайте pH-нейтральное средство для мытья полов, разведенное в воде. Аккуратно мойте пол шваброй и не забудьте после этого высушить его, чтобы вода не просочилась в швы.

Избегайте абразивных инструментов и агрессивных моющих средств

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Любой ценой следует избегать абразивных щеток или скребков, поскольку они могут поцарапать и испортить поверхность линолеума. Выбирайте мягкие швабры и тряпки из микрофибры для бережной, но эффективной уборки.

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Используйте средства для защиты мебели

Чтобы предотвратить ненужное повреждение линолеума, используйте защитные накладки под ножки стульев, столов и другой тяжелой мебели. Они предотвращают появление потертостей и царапин при передвижении мебели. Для этого хорошо подойдут войлочные или резиновые накладки.

Будьте осторожны с острыми предметами

Линолеум, хоть и крепкий, но может быть уязвим к порезам и царапинам от острых предметов. Будьте осторожны при обращении с ножами, ножницами или другими острыми инструментами вблизи напольного покрытия. Всегда используйте разделочные доски на кухне, чтобы предотвратить случайные повреждения при приготовлении пищи.

Напомним, предотвратить появление царапин на полу проще, чем бороться с ними. Поэтому читайте наш материал, где мы рассказывали о методах, которые помогут защитить ваш пол.

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