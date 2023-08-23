Як правильно заварювати каву: три основні поради

UAportal підготував три цінні поради для приготування ідеальної кави. Ці рекомендації допоможуть вдосконалити навички приготування кави та насолодитися справді винятковою чашкою напою.

Свіжообсмажені кавові зерна

Щоб приготувати ідеальну каву, використовуйте свіжообсмажені зерна. Для досягнення оптимального результату шукайте зерна, обсмажені протягом останніх двох тижнів. Під час перемелювання прагніть до середньо-грубої суміші, щоб забезпечити кращу екстракцію під час заварювання.

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Температура води та час заварювання

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Ще одна цінна порада – контролювати температуру води та час заварювання. Ідеальна температура для приготування кави – від 90°C і 96°C. Важливо точно вимірювати температуру води за допомогою спеціального термометра. Крім того, зверніть увагу на час заварювання, оскільки різні способи заварювання вимагають різної тривалості.

Правильне зберігання кавових зерен

Правильне зберігання кавових зерен має важливе значення для свіжості та смаку. Щоб зберегти їх хорошими на довший період, тримайте їх в герметичному контейнері в прохолодному і темному місці. Важливо уникати впливу світла, тепла, вологи або повітря, оскільки ці елементи можуть погіршити їхню якість. Крім того, рекомендується молоти лише ту кількість кави, яка необхідна для кожного заварювання, щоб запобігти зайвому контакту з повітрям.

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