Як залучити достаток у свій дім: секрети розумних господинь

Щоб залучити фінансове процвітання у свою сім'ю, важливо ретельно підходити до вибору предметів інтер'єру, які наповнюють житло. Дотримуючись цих рекомендацій, можна створити обстановку, яка притягує матеріальний успіх без шкоди для стилю і смаку.

Картини

У вітальнях обирайте картини із зображенням птахів, що ширяють у дикій природі. Крім того, картина із зображенням квітучої хризантеми, зелених лугів або пишних дерев з густою кроною може сприяти накопиченню багатства.

Повісьте на кухні натюрморти на тему їжі та фруктів. Шукайте полотна фламандських художників 16-17 століть, які відображають сутність цих тем.

Для спокійного куточка в спальні оберіть картини із зображенням метеликів, що пурхають парами. Щоб залучити несподіваний дохід, зверніть увагу на картини із зображенням морських хвиль з білою піною на березі. Стабільності можуть сприяти картини із зображенням двох човнів на спокійній воді.

Статуетки

Щоб залучити фінансову силу і успіх, тримайте в будинку порцелянові статуетки слонів. Довіряйте своїй інтуїції, коли вирішуєте, де їх розмістити.

Розглядайте сонечко як символічний зв'язок між всесвітом і вами. Цій декоративній помічниці можна довірити свої найпотаємніші бажання, оскільки вважається, що вона швидко їх виконує.

Статуетки або фігурки Риб можуть сприяти зростанню багатства і захищати від фінансових розтрат і краху.

Вважається, що корабель, прикрашений жовтими монетами, зміцнює матеріальне становище.

Фігурка коня, розміщена на стелажі, може вплинути на успішну кар'єру старших членів родини, що потенційно може призвести до збільшення доходу.

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Вази

Кришталеві вази мають потужну енергетику процвітання. Вони не тільки захищають від фінансових проблем, але й перешкоджають імпульсивним витратам. Пам'ятайте, що ніколи не можна залишати вазу порожньою. Якщо немає квітів, подумайте про те, щоб покласти на дно монети.

Керамічний глечик – ще один магніт для грошей. Поєднайте його з букетом сухоцвітів для максимального ефекту. Поєднання натуральної кераміки і сухоцвітів миттєво створює атмосферу благополуччя.

Оточіть себе енергією багатства, прикрасивши свій диван красивими атласними зеленими і червоними оксамитовими подушками з бахромою. Для більшої індивідуальності подумайте про те, щоб зшити їх власноруч, наповнивши їх власною аурою.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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