Як просто очистити ванну від іржавих плям: дієві способи, які можна виконати в домашніх умовах

Коричневі іржаві плями на ванній дратують вас? Якщо ви ніяк не можете відмити ці забруднення, не хвилюйтеся. UAportal підготував чотири дієві методи, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Лимон і сіль

Змішайте лимонний сік з сіллю до утворення пасти. Нанесіть суміш на плями іржі й залиште приблизно на 30 хвилин. Потім обережно потріть забруднену ділянку щіткою або губкою. Природна кислотність лимона в поєднанні з абразивною сіллю допомагає розщеплювати іржу, залишаючи вашу ванну чистою та бездоганною. Цей метод не лише економний, але й екологічний, оскільки не містить агресивних хімікатів.

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Замочування в оцті

Наповніть ванну теплою водою й додайте дві склянки білого оцту. Залиште її замочуватися щонайменше на годину або на ніч, а потім просто злийте воду й ретельно все промийте.

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Паста з харчової соди

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з водою, і нанесіть її безпосередньо на необхідні ділянки. Залиште суміш приблизно на 20 хвилин, а потім обережно потріть плями. М'які абразивні властивості харчової соди допомагають видалити іржу, не завдаючи при цьому жодної шкоди поверхні ванни.

Картопля та мийний засіб для посуду

Розріжте картоплину навпіл і занурте зрізану сторону в мийний засіб для посуду. Потріть цією половинкою іржаві плями. Щавлева кислота, що міститься в картоплі, та мило для посуду допоможуть позбутися забруднень. Згодом ретельно промийте ванну.

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