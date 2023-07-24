Как просто очистить ванну от ржавых пятен: действенные способы, которые можно выполнить в домашних условиях

Коричневые ржавые пятна на ванной раздражают вас? Если вы никак не можете отмыть эти загрязнения, не беспокойтесь. UAportal подготовил четыре действенных метода, которые помогут справиться с этой проблемой.

Лимон и соль

Смешайте лимонный сок с солью до образования пасты. Нанесите смесь на пятна ржавчины и оставьте примерно на 30 минут. Затем осторожно потрите загрязненный участок щеткой или губкой. Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивной солью помогает расщеплять ржавчину, оставляя вашу ванную чистой и безупречной. Этот метод не только экономный, но и экологичный, поскольку не содержит агрессивных химикатов.

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Замачивание в уксусе

Наполните ванну теплой водой и добавьте два стакана белого уксуса. Оставьте ее замачиваться минимум на час или на ночь, а затем просто слейте воду и тщательно все промойте.

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Паста из пищевой соды

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой и нанесите ее непосредственно на необходимые участки. Оставьте смесь примерно на 20 минут, а затем осторожно потрите пятна. Мягкие абразивные свойства пищевой соды помогают удалить ржавчину, не нанося при этом никакого вреда поверхности ванны.

Картофель и моющее средство для посуды

Разрежьте картофелину пополам и окуните срезанную сторону в моющее средство для посуды. Потрите этой половинкой ржавые пятна. Щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, и мыло для посуды помогут избавиться от загрязнений. Затем тщательно промойте ванну.

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