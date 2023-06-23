Як перевірити якість рослинної олії: п'ять простих способів

Коли йдеться про олію, важливо переконатися, що ви використовуєте високоякісний продукт. Враховуючи побоювання з приводу підроблених олій та домішок, корисно знати, як визначити якість рослинної олії прямо у себе вдома.

Тест на розчинення солі

У невеликій ємності змішайте 50 мл олії з чайною ложкою солі. Добре перемішайте. Якщо олія чиста і без домішок, сіль повинна залишитися нерозчиненою. Однак, якщо сіль частково або повністю розчиниться, це свідчить про наявність в олії надлишку води, що є ознакою низької якості.

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Тест із краплею йоду

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Візьміть неповну склянку олії та додайте на її поверхню одну краплю йоду. Крапля повинна зберегти свою форму і залишатись на поверхні протягом тривалого часу. Якщо йод швидко стікає або опускається на дно, це говорить про те, що олія виготовлена неправильно і може містити шкідливі домішки.

Тест на поглинання тканини

Помістіть невелику кількість олії на дно мензурки. Накрийте отвір склянки і обережно переверніть його на мить. Після цього поспостерігайте за тканиною щодо наявності круглого сліду олії.

Якщо слід залишається круглим і не розповсюджується за межі кола, це свідчить про хорошу якість олії. Однак якщо слід розширюється, це говорить про те, що олія була розведена водою, що знижує її загальну якість.

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Тест на свіжість нерафінованої олії на руці

Щоб перевірити свіжість нерафінованої олії, нанесіть краплю олії на задній бік долоні. Якщо олія розтікається легко і плавно, це означає, що вона свіже. З іншого боку, якщо олія загуснула і не капає, це свідчить про те, що олія згіркла і її не слід використовувати.

Перевірка якості перед покупкою

Перш ніж купувати олію у магазині, можна провести швидку оцінку якості. Просто переверніть пляшку вгору дном і злегка струсіть її. Якщо ви помітите, що в олії утворюються маленькі бульбашки, це позитивний знак якості.

І навпаки, якщо олія залишається густою і однорідною, без бульбашок, швидше за все, вона зіпсована. Крім того, приділіть час запаху олії. Свіжий та якісний продукт повинен мати виражений аромат, що нагадує запах соняшникового насіння.

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