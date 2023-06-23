Как проверить качество растительного масла: пять простых способов

Когда речь идет о растительном масле, важно убедиться, что вы используете высококачественный продукт. Учитывая опасения по поводу поддельных масел и примесей, полезно знать, как определить качество растительного масла прямо у себя дома.

Тест на растворение соли

В небольшой емкости смешайте 50 мл масла с чайной ложкой соли. Хорошенько перемешайте. Если масло чистое и без примесей, соль должна остаться нерастворенной. Однако если соль частично или полностью растворится, это свидетельствует о наличии в масле избытка воды, что является признаком низкого качества.

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Тест с каплей йода

Возьмите неполный стакан масла и добавьте на его поверхность одну каплю йода. Капля должна сохранить свою форму и оставаться на поверхности в течение длительного времени. Если йод быстро стекает или опускается на дно, это говорит о том, что масло изготовлено неправильно и может содержать вредные примеси.

Тест на впитываемость ткани

Поместите небольшое количество масла на дно мензурки. Накройте отверстие стакана тканью и осторожно переверните его на мгновение. После этого понаблюдайте за тканью на предмет наличия круглого следа масла.

Если след остается круглым и не распространяется за пределы круга, это свидетельствует о хорошем качестве масла. Однако если след расширяется, это говорит о том, что масло было разбавлено водой, что снижает его общее качество.

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Тест на свежесть нерафинированного масла на руке

Чтобы проверить свежесть нерафинированного масла, нанесите каплю масла на тыльную сторону ладони. Если масло растекается легко и плавно, это означает, что оно свежее. С другой стороны, если масло загустело и не капает, это свидетельствует о том, что масло прогоркло и его не следует использовать.

Проверка качества перед покупкой

Прежде чем покупать масло в магазине, можно провести быструю оценку качества. Просто переверните бутылку вверх дном и слегка встряхните ее. Если вы заметите, что в масле образуются маленькие пузырьки, это положительный знак качества.

И наоборот, если масло остается густым и однородным, без пузырьков, скорее всего, оно испорчено. Кроме того, уделите время запаху масла. Свежий и качественный продукт должен иметь выраженный аромат, напоминающий запах семян подсолнечника.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать качественные и натуральные яйца.

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