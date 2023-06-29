Як організувати порядок на кухні: три корисні поради

Добре організована кухня не лише економить час, але й приносить більше радості від приготування їжі та прийому гостей. UAportal поділився трьома корисними звичками, які повинна мати кожна господиня, щоб створити порядок і гармонію на своїй кухні.

Регулярно прибирайте

Безлад на кухні ускладнює пошук потрібних речей і перетворює кімнату на незатишне місце. Візьміть собі за звичку регулярно прибирати на кухні. Почніть з комори, холодильника та шаф. Позбудьтеся прострочених продуктів та речей, які ви не використовуєте. Очистіть стільницю від непотрібних приладів та посуду. Регулярно прибираючи, ви матимете більше місця для роботи й зможете легко знаходити все, що вам потрібно.

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Розташуйте каструлі та сковорідки у спеціально відведеному місці, тримайте кришки поруч, щоб можна було їх легко дістати. Зберігайте спеції на полиці або в шухляді, поскладавши їх за типом або частотою використання. У спеціально відведеній зоні, поскладайте приладдя для випікання. Зокрема мірні чашки та ложки, листи та миски для змішування. Таким чином, ви заощадите час на пошук потрібних речей і спростите процес приготування.

Відразу прибирайте

Чиста кухня не тільки візуально приваблива, але й сприяє більш ефективному приготуванню їжі. Спробуйте прибирати відразу під час приготування їжі. Коли закінчили готувати, помийте за собою посуд і приладдя. Протирайте стільниці та поверхні, щоб бруд та жир не накопичувався. Так ваша кухня залишатиметься чистою та охайною протягом усього процесу приготування їжі, а вам не доведеться все прибирати після завершення трапези.

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