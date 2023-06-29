Как организовать порядок на кухне: три полезных совета

Хорошо организованная кухня не только экономит время, но и приносит большую радость от приготовления еды и приема гостей. UAportal поделился тремя полезными привычками, которые должна иметь каждая хозяйка, чтобы создать порядок и гармонию на своей кухне.

Регулярно убирайте

Беспорядок на кухне усложняет поиск нужных вещей и превращает комнату в неуютное место. Возьмите себе за привычку регулярно убирать на кухне. Начните с кладовой, холодильника и шкафов. Избавьтесь от просроченных продуктов и вещей, какие вы не используете. Очистите стол от ненужных приборов и посуды. Регулярно убирая, вы будете иметь больше место для работы и сможете легко находить все, что вам нужно.

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Расположите кастрюли и сковородки в специально отведенном месте, держите крышки рядом, чтобы можно было их легко достать. Храните специи на полке или в ящике, составляя их по типу или частоте использования. В специально отведенной зоне, приложите принадлежности для выпекания. Например, мерные чашки и ложки, листы и миски для смешивания. Таким образом, вы сэкономите время на поиск нужных вещей и упростите процесс приготовления.

Сразу убирайте

Чистая кухня не только визуально привлекательна, но и способствует более эффективному приготовлению еды. Попробуйте убирать сразу во время приготовления еды. Когда закончили готовить, помойте за собой посуду и принадлежности. Протирайте столы и поверхности, чтобы грязь и жир не накапливалась. Так ваша кухня будет оставаться чистой и опрятной в течение всего процесса приготовления еды, а вам не придется все убирать по завершению трапезы.

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