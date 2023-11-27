Як скотч може полегшити життя: лайфхаки

Лайфхаки – це відмінний спосіб зробити життя простішим та ефективнішим. Один із найпоширеніших порад – використання скотчу для вирішення різних завдань.

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У цій статті UAportal підготував список лайфхаків про те, як використовувати скотч у побуті.

Порада 1

Використання скотчу для підвішування плакатів та фотографій

Скотч – це чудовий спосіб повісити плакати та картини, не залишаючи слідів на стіні. Просто відріжте кілька смужок скотчу, наклейте їх на зворотний бік плаката або картини і щільно притисніть до стіни.

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Порада 2

Використання скотчу у творчих проєктах

Скотч можна використовувати для різних виробів, таких як виготовлення листівок, альбомів, прикрас і т.д. Він простий у використанні та забезпечує надійну фіксацію, яку нелегко зірвати. Ви також можете використовувати його для кріплення стрічок або інших прикрас до паперових виробів з легкістю.

Порада 3

Використання скотчу для запечатування конвертів та посилок

Відріжте невеликий шматочок скотчу та помістіть його на отвір конверта або коробки. Таким чином, ваш лист або посилка залишиться надійно запечатаним, доки не дійде до місця призначення.

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