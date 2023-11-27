Как скотч может облегчить жизнь: лайфхаки

Лайфхаки – это отличный способ сделать жизнь более простой и эффективной. Один из самых распространенных советов – использование скотча для решения разных задач.

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В этой статье UAportal подготовил список лайфхаков о том, как использовать скотч в быту.

Совет 1

Использование скотча для подвешивания плакатов и фотографий

Скотч – отличный способ повесить плакаты и картины, не оставляя следов на стене. Просто отрежьте несколько полосок скотча, наклейте их на оборотную сторону плаката или картины и плотно прижмите к стене.

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Совет 2

Использование скотча в творческих проектах

Скотч можно использовать для разных изделий, таких как изготовление открыток, альбомов, украшений и т.д. Он прост в использовании и обеспечивает надежную фиксацию, которую нелегко сорвать. Вы также можете использовать его для крепления лент или других украшений к бумажным изделиям с легкостью.

Совет 3

Использование скотча для запечатывания конвертов и посылок

Отрежьте небольшой кусочек скотча и поместите его на отверстие конверта или коробки. Таким образом, ваше письмо или посылка останется надежно запечатанным, пока не дойдете до места назначения.

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