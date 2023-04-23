Як знизити артеріальний тиск: корисні поради

UAportal підготував статтю з метою надати читачам практичні поради та рекомендації, які допоможуть знизити артеріальний тиск. Існують різні стратегії та методи, які люди можуть використовувати для зниження артеріального тиску природним шляхом, не вдаючись до допомоги ліків.

Дотримуйтесь здорового способу життя

Ухвалення здорового способу життя може допомогти знизити артеріальний тиск і зменшити ризик розвитку інших проблем зі здоров'ям. Це включає збалансоване і повноцінне харчування, регулярні фізичні вправи, обмеження вживання алкоголю, відмова від куріння і боротьбу зі стресом.

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Включіть здорове харчування у свій розпорядок дня, вживаючи більше фруктів, овочів, цілісних злаків та нежирних білків. Уникайте оброблених продуктів, напоїв із цукром та продуктів з високим вмістом калорій. Регулярно займайтеся фізичними вправами, які вам подобаються, наприклад, ходьбою, плаванням чи їздою велосипедом.

Обмежте споживання алкоголю і відмовтеся від куріння, оскільки обидва ці фактори можуть підвищувати тиск. Справляйтеся зі стресом за допомогою практики усвідомленості, глибоких дихальних вправ або медитації.

Підтримуйте здорову вагу

Підтримка здорової ваги має вирішальне значення для зниження артеріального тиску та запобігання різноманітним проблемам зі здоров'ям. Надмірна вага збільшує навантаження на серце, що може призвести до підвищення тиску. Втрата кількох кілограмів може суттєво вплинути на зниження артеріального тиску.

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Щоб підтримувати здорову вагу, зосередьтеся на збалансованому та повноцінному харчуванні та регулярно займайтеся фізичною активністю. Включіть у свій раціон більше низькокалорійних продуктів, таких як фрукти та овочі, та відмовтеся від вживання висококалорійних продуктів та солодких напоїв.

Регулярно контролюйте свій артеріальний тиск

Регулярний контроль артеріального тиску необхідний для лікування гіпертонії. Контролюючи артеріальний тиск у домашніх умовах, ви зможете відстежувати свій прогрес і за необхідності вносити зміни у свій спосіб життя. На ринку представлені різні домашні прилади для вимірювання артеріального тиску, які є простими у використанні.

При контролі вашого тиску уважно дотримуйтесь інструкцій та проводьте кілька вимірювань у різний час доби. Проконсультуйтеся з лікарем про те, який прилад для моніторингу найкраще підходить для ваших потреб.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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