Як зберегти овочі свіжими максимально довго: поради від господарок

UAportal підготував докладний посібник, який допоможе зберегти якість та смак овочів протягом тривалого часу. Дотримуючись цих порад, можна звести до мінімуму харчові відходи та повною мірою насолодитися всіма перевагами свіжих продуктів.

Зберігайте у правильних умовах

Одним із найважливіших факторів збереження свіжості овочів є створення для них правильних умов. Більшість овочів ростуть у прохолодному, темному та злегка вологому середовищі.

Переконайтеся, що у вашому холодильнику встановлена відповідна температура (від 1 до 4 градусів за Цельсієм), і тримайте овочі подалі від прямого світла. Крім того, зберігання овочів у перфорованих пластикових пакетах або обгортання їх у вологі паперові рушники допоможе підтримувати необхідний рівень вологості.

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Розділяйте виробників етилену та чутливі до нього овочі

Етилен є природним газом, що виробляється деякими фруктами та овочами, який прискорює процес дозрівання. Щоб запобігти передчасному псуванню, необхідно відокремити виробників етилену від овочів, чутливих до етилену.

До виробників етилену відносяться банани, авокадо, помідори та яблука, а до чутливих до етилену овочів відносяться листова зелень, броколі та цвітна капуста. Зберігаючи їх окремо, ви зможете продовжити свіжість ваших овочів.

Використовуйте скриньку для зберігання овочів

У більшості холодильників є спеціальний ящик для овочів та фруктів, призначений для збереження їхньої свіжості. Ці ящики оснащені регуляторами вологості, що дає змогу регулювати рівень вологості в залежності від потреб ваших продуктів.

Використовуйте режим підвищеної вологості для листової зелені та режим зниженої вологості для фруктів та овочів, які більш схильні до пошкодження від вологи. Не забувайте регулярно чистити ящик для овочів та фруктів, щоб запобігти утворенню бактерій та цвілі.

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Заморозьте для тривалого зберігання

Якщо у вас накопичилося багато овочів, але ви не встигаєте їх вживати до того, як вони зіпсуються, подумайте про заморожування овочів для тривалого зберігання. Заморожування овочів не тільки продовжує термін їх зберігання, а й допомагає зберегти їхню поживну цінність. Бланшування овочів перед заморожуванням допоможе зберегти їх колір, текстуру та смак.

Просто бланшуйте овочі в окропі протягом короткого часу, а потім відразу ж охолодіть у крижаній воді. Після охолодження промокніть їх насухо, запакуйте в герметичні контейнери або пакети для заморожування та зберігайте у морозильній камері.

Плануйте та чергуйте

Щоб овочі не зіпсувалися, дуже важливо планувати свої страви та використовувати продукти стратегічно. Регулярно перевіряйте свій холодильник і використовуйте насамперед ті овочі, за якими закінчується термін придатності.

Застосовуючи підхід "першим прийшов – першим пішов", ви зможете звести до мінімуму кількість відходів і гарантувати, що всі овочі будуть використані до того, як їхня якість погіршиться. Планування харчування та складання списків продуктів на основі того, що у вас вже є під рукою, також допоможе вам уникнути покупки більшої кількості продуктів, ніж потрібно.

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