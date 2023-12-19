Як створити ліхтарик своїми руками: Ефективні поради

UAportal підготував швидкі і практичні способи створення імпровізованих ліхтариків, коли традиційні джерела світла недоступні. Дізнайтеся, як зробити ліхтарик з повсякденних предметів за допомогою цих простих лайфхаків.

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Ліхтар зі свічки

Для цього знадобляться свічка, чашка та сірник. Слід почати з розміщення свічки в чашці, переконавшись, що вона знаходиться у вертикальному положенні.

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Потім запалити свічку і тримати чашку полум'ям донизу, щоб вийшов імпровізований ліхтарик. Чашка посилить світло, створюючи сфокусований промінь.

Хімсвітло

Ще одним швидким і простим рішенням є використання хімсвітла. Спочатку треба активувати джерело світла, зігнувши та потрясши його. Потім прикріпити його до внутрішньої сторони пластикової пляшки з водою за допомогою скотчу або гумки. Пляшка з водою діє як розсіювач, поширюючи світло і створюючи яскраве джерело освітлення.

Ліхтар з бляшанки

Можна взяти банку з-під газованої води, шматок алюмінієвої фольги та скріпку. Розгорнути банку, відірвати невеликий шматочок фольги, скласти його в прямокутну смужку і прикріпити до банки за допомогою скріпки, залишивши один кінець відкритим.

Слід взяти банку так, щоб відкритий кінець фольги стикався з великим пальцем, і обережно постукати по фользі, щоб створити електричний струм. Тертя генерує тимчасове джерело світла, що слугує імпровізованим ліхтариком для негайного використання.

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