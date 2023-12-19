Как создать фонарик своими руками: Эффективные советы

UAportal подготовил быстрые и практичные способы создания импровизированных фонариков, когда традиционные источники света недоступны. Узнайте, как сделать фонарик из обычных предметов с помощью этих простых лайфхаков.

Видео дня

Фонарь со свечи

Для этого понадобятся свеча, чашка и спичка. Следует начать с размещения свечи в чашке, убедившись, что она находится в вертикальном положении.

Читайте также: Эксперт рассказал, как эффективно согреться, когда дома нет отопления

Затем зажечь свечу и держать чашку пламенем вниз, чтобы получился импровизированный фонарик. Чашка усилит свет, создавая сфокусированный луч.

Химсвет

Еще одним быстрым и простым решением является использование химсвета. Сначала нужно активировать источник света, согнув и потряс его. Затем прикрепить его к внутренней стороне пластиковой бутылки с водой с помощью скотча или резинки. Бутылка с водой действует как рассеиватель, распространяя свет и создавая яркий источник освещения.

Фонарь из банки

Можно взять банку из-под газировки, кусок алюминиевой фольги и скрепку. Развернуть банку, оторвать небольшой кусочек фольги, сложить его в прямоугольную полоску и прикрепить к банку с помощью скрепки, оставив один конец открытым.

Следует взять банку так, чтобы открытый конец фольги сталкивался с большим пальцем, и осторожно постучался по фольге, чтобы создать электрический ток. Трение генерирует временный источник света, служащий импровизированным фонариком для немедленного использования.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !