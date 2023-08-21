Як створити об'ємну зачіску: корисні лайфхаки для неперевершеного вигляду

Створення об'ємного волосся є бажаною метою для багатьох жінок, які прагнуть покращити зовнішній вигляд та стиль зачіски. На щастя, існують різні техніки та поради, які можна застосувати, щоб додати волоссю об'єму та густоти.

Незалежно від того, чи волосся тонке та рідке, чи просто хочеться створити більш об'ємний вигляд, ці поради допоможуть вам досягти бажаного ефекту. UAportal підготував п'ять ефективних лайфхаків для створення більш об'ємної зачіски.

Обираємо правильну стрижку

Першим кроком у доданні об'єму волоссю є вибір правильної стрижки. Вибираючи багатошаровість, ви створюєте ефект фактурності, ілюзію більш об'ємного волосся. Рекомендується проконсультуватися з професійним перукарем, який порекомендує найкращу техніку укладання для різних типів волосся і форм обличчя.

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Використання засобів для об'єму

Важливим є покупка високоякісних засобів, спеціально розроблених для додавання волоссю об'єму та густоти. Шукайте шампуні, кондиціонери та стайлінгові продукти, які містять такі інгредієнти, як колаген, кератин або біотин, оскільки вони допомагають зробити пасма більш об'ємними. Нанесення мусу або спрею на корені перед сушінням феном створить підйом і об'єм.

Укладання волосся феном

Один із простих, але ефективних способів додати волоссю об'єму – сушіння феном. Після миття голови нахиліть її вниз і використовуйте круглу щітку, щоб підняти корені під час сушіння. Цей метод допомагає створити миттєвий об'єм зачісці. Коли волосся висохне, підійміть голову і укладіть волосся за бажанням.

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Начісування волосся

Начісування – є класичною технікою для додавання об'єму волоссю. Візьміть невеликі ділянки волосся біля маківки і акуратно начешіть їх гребінцем з дрібними зубцями. Це створює об'єм і висоту зачіски. Важливо бути обережним під час начісування та уникати надмірного смикання, оскільки це може призвести до пошкодження волосся.

Використання бігуді на липучках

Бігуді на липучках – це фантастичний інструмент для додавання об'єму волоссю, особливо для тих, хто віддає перевагу більш природному вигляду зачіски. Висушивши волосся феном, розділіть його на невеликі пасма і накрутіть кожне з них на бігуді. Залиште їх приблизно на 15-20 хвилин, щоб дати волоссю охолонути і закріпитися. Після того, як ви знімете бігуді, зачіска стане об'ємною.

Нагадаємо, більшість з нас, коли миє голову, масажує шкіру та коріння волосся разом із шампунем. З'ясувалося, що це груба помилка. Відомий перукар з Лондона Джейсон Кольєр пояснив, як правильно мити голову.

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