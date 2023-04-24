Як впоратися з нестачею сну: корисні поради

В умовах напруженого графіка та повсякденного життя буває складно забезпечити повноцінний нічний відпочинок. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть впоратися з наслідками недосипання.

Дотримуйтесь водного балансу

Один із найкращих способів боротьби з наслідками недосипання – пити багато води. Коли ви зневоднені, вашому організму доводиться більше працювати, щоб функціонувати, що може змусити вас відчувати себе більш втомленим.

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Пиття води допоможе підвищити рівень енергії та зберегти бадьорість протягом дня. Також необхідно уникати напоїв із цукром та кофеїну, які можуть порушити цикл сну та утруднити засипання вночі.

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Подрімайте

Якщо вам важко залишатися бадьорим протягом дня, подрімайте, це допоможе вам відновити сили. Навіть короткий сон може покращити настрій, підвищити продуктивність та загальне самопочуття. В ідеалі спати слід не більше 20-30 хвилин, щоб не порушити режим сну.

Фізичні вправи

Хоча може виникнути спокуса пропустити тренування, коли ви відчуваєте втому, фізичні вправи допоможуть вам почуватися бадьоріше та енергійніше. Фізичні вправи збільшують приплив крові та кисню до мозку, що допоможе вам мислити чіткіше і краще концентруватися.

Вона також допомагає підняти настрій, зняти стрес та покращити нічний сон. Навіть коротка прогулянка або легке тренування можуть принести значну користь.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн із Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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