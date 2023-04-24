Как справиться с недостатком сна: полезные советы

В условиях напряженного графика и повседневной жизни бывает сложно обеспечить полноценный ночной отдых. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут справиться с последствиями недосыпания.

Соблюдайте водный баланс

Один из лучших способов борьбы с последствиями недосыпания – пить много воды. Когда вы обезвожены, вашему организму приходится больше работать, чтобы функционировать, что может заставить вас чувствовать себя еще более уставшим.

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Питье воды поможет повысить уровень энергии и сохранить бодрость в течение дня. Также необходимо избегать напитков с сахаром и кофеина, которые могут нарушить цикл сна и затруднить засыпание ночью.

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Вздремните

Если вам трудно оставаться бодрым в течение дня, вздремните, это поможет вам восстановить силы. Даже короткий сон может улучшить настроение, повысить продуктивность и общее самочувствие. В идеале дремать следует не более 20-30 минут, чтобы не нарушить режим сна.

Физические упражнения

Хотя может возникнуть соблазн пропустить тренировку, когда вы чувствуете усталость, физические упражнения помогут вам чувствовать себя бодрее и энергичнее. Физические упражнения увеличивают приток крови и кислорода к мозгу, что поможет вам мыслить более ясно и лучше концентрироваться.

Она также помогает поднять настроение, снять стресс и улучшить ночной сон. Даже короткая прогулка или легкая тренировка могут принести значительную пользу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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